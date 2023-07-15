Сербія виділила Україні новий транш гуманітарної допомоги

Новий транш включатиме товари й ліки від Республіканської дирекції товарних резервів, а також Комісаріату у справах біженців та міграції.

Зокрема було прийнято рішення про надання тимчасового захисту українцям, які постраждали внаслідок російського терору на Каховській ГЕС.

"При цьому як додаткову форму підтримки цього літа буде організовано спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Футбольної академії "Динамо" з Києва", - пише видання додавши, що Сербія виділила кошти на проживання, харчування, навчання та футбольні матчі.

Підрив Каховської ГЕС

Російські військові здійснили теракт на Каховській ГЕС уночі 6 червня. Після підриву гідроелектростанції Херсонську область затопило десятками тисяч кубометрів води, десятки населених пунктів опинилися під водою.

Ворог не лише відмовився проводити евакуацію, але й забороняв місцевому населенню евакуюватись у безпечніші райони самостійно.