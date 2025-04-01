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Сербія та Угорщина посилюють військову співпрацю і планують десятки спільних навчань

Вівторок 01 квітня 2025 18:46
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Сербія та Угорщина посилюють військову співпрацю і планують десятки спільних навчань Фото: міністри оборони Сербії та Угорщини (mod gov)
Автор: Ірина Гайдук

Угорщина та Сербія у вівторок, 1 квітня, домовилися про посилення військової співпраці. Країни підписали угоду про стратегічне співробітництво в оборонній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailyNews Hungary.

Документ був підписаний у Белграді міністрами оборони Сербії Братиславом Гашичем та Угорщини Крістофом Салаєм-Бобровнічки.

"В умовах стрімких змін у міжнародному середовищі особливо важливо, щоб Сербія та Угорщина, дві сусідні країни, регулярно проводили консультації на високому рівні для забезпечення стабільності в регіоні", - сказав Салай-Бобровнічки після підписання угоди.

За його словами, Угорщина та Сербія мають найтісніші двосторонні оборонні та військові зв’язки серед країн, які не є членами ЄС або НАТО. Він також зазначив, що Угорщина допомагає модернізувати сербські збройні сили.

Міністр Угорщини додав, що стратегічне партнерство між Сербією та Угорщиною було розширене у 2023 році, включивши до нього оборонну та військову співпрацю. Окрім того, взаємодія між міністерствами та збройними силами країн постійно зміцнюється.

Згідно з угодою, підписаною у вівторок, у 2025 році країни проведуть 79 спільних програм, зокрема навчання флотилії, міжнародні навчання для резервістів-добровольців та тренування зі стрільби.

Президент Сербії Александар Вучич, який був присутній на церемонії підписання, зазначив, що документ надає конкретні механізми реалізації угоди про оборонну співпрацю, яку дві країни уклали у 2023 році.

Дружні до Путіна

Нагадаємо, що уряди Угорщина та Сербії є дружніми до російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, це одна з причин, чому Угорщина є головним противником вступу України в Європейський Союз. Будапешт блокує процес членства України, а також надання військової та іншої допомоги.

Так, прем'єр Угорщини Віктор Орбан нещодавно висунув 12 вимог до Брюсселю. Одне з них - це відмова від вступу України до ЄС.

Крім того, Угорщина постійно затягує затвердження санкцій ЄС проти Росії, часто висуваючи власні умови.

А в Сербії нещодавно віцепрем'єр-міністр країни Александр Вулін взагалі заявив, що російські спецслужби допомагали стримувати багатомісячні антиурядові протести в Белграді.

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