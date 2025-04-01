Сербия и Венгрия усиливают военное сотрудничество и планируют десятки совместных учений
Венгрия и Сербия во вторник, 1 апреля, договорились об усилении военного сотрудничества. Страны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в оборонной сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailyNews Hungary.
Документ был подписан в Белграде министрами обороны Сербии Братиславом Гашичем и Венгрии Кристофом Салаем-Бобровнички.
"В условиях стремительных изменений в международной среде особенно важно, чтобы Сербия и Венгрия, две соседние страны, регулярно проводили консультации на высоком уровне для обеспечения стабильности в регионе", - сказал Салай-Бобровнички после подписания соглашения.
По его словам, Венгрия и Сербия имеют самые тесные двусторонние оборонные и военные связи среди стран, не являющихся членами ЕС или НАТО. Он также отметил, что Венгрия помогает модернизировать сербские вооруженные силы.
Министр Венгрии добавил, что стратегическое партнерство между Сербией и Венгрией было расширено в 2023 году, включив в него оборонное и военное сотрудничество. Кроме того, взаимодействие между министерствами и вооруженными силами стран постоянно укрепляется.
Согласно договору, подписанному во вторник, в 2025 году страны проведут 79 совместных программ, в частности обучение флотилии, международные учения для резервистов-добровольцев и тренировки по стрельбе.
Президент Сербии Александар Вучич, который присутствовал на церемонии подписания, отметил, что документ предоставляет конкретные механизмы реализации соглашения об оборонном сотрудничестве, которое две страны заключили в 2023 году.
Дружественные к Путину
Напомним, что правительства Венгрии и Сербии являются дружественными к российскому диктатору Владимиру Путину.
В частности, это одна из причин, почему Венгрия является главным противником вступления Украины в Европейский Союз. Будапешт блокирует процесс членства Украины, а также предоставление военной и другой помощи.
Так, премьер Венгрии Виктор Орбан недавно выдвинул 12 требований к Брюсселю. Одно из них - это отказ от вступления Украины в ЕС.
Кроме того, Венгрия постоянно затягивает утверждение санкций ЕС против России, часто выдвигая собственные условия.
А в Сербии недавно вице-премьер-министр страны Александр Вулин вообще заявил, что российские спецслужбы помогали сдерживать многомесячные антиправительственные протесты в Белграде.
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