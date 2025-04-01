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Сербия и Венгрия усиливают военное сотрудничество и планируют десятки совместных учений

Вторник 01 апреля 2025 18:46
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Сербия и Венгрия усиливают военное сотрудничество и планируют десятки совместных учений Фото: министры обороны Сербии и Венгрии (mod gov)
Автор: Ірина Гайдук

Венгрия и Сербия во вторник, 1 апреля, договорились об усилении военного сотрудничества. Страны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в оборонной сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailyNews Hungary.

Документ был подписан в Белграде министрами обороны Сербии Братиславом Гашичем и Венгрии Кристофом Салаем-Бобровнички.

"В условиях стремительных изменений в международной среде особенно важно, чтобы Сербия и Венгрия, две соседние страны, регулярно проводили консультации на высоком уровне для обеспечения стабильности в регионе", - сказал Салай-Бобровнички после подписания соглашения.

По его словам, Венгрия и Сербия имеют самые тесные двусторонние оборонные и военные связи среди стран, не являющихся членами ЕС или НАТО. Он также отметил, что Венгрия помогает модернизировать сербские вооруженные силы.

Министр Венгрии добавил, что стратегическое партнерство между Сербией и Венгрией было расширено в 2023 году, включив в него оборонное и военное сотрудничество. Кроме того, взаимодействие между министерствами и вооруженными силами стран постоянно укрепляется.

Согласно договору, подписанному во вторник, в 2025 году страны проведут 79 совместных программ, в частности обучение флотилии, международные учения для резервистов-добровольцев и тренировки по стрельбе.

Президент Сербии Александар Вучич, который присутствовал на церемонии подписания, отметил, что документ предоставляет конкретные механизмы реализации соглашения об оборонном сотрудничестве, которое две страны заключили в 2023 году.

Дружественные к Путину

Напомним, что правительства Венгрии и Сербии являются дружественными к российскому диктатору Владимиру Путину.

В частности, это одна из причин, почему Венгрия является главным противником вступления Украины в Европейский Союз. Будапешт блокирует процесс членства Украины, а также предоставление военной и другой помощи.

Так, премьер Венгрии Виктор Орбан недавно выдвинул 12 требований к Брюсселю. Одно из них - это отказ от вступления Украины в ЕС.

Кроме того, Венгрия постоянно затягивает утверждение санкций ЕС против России, часто выдвигая собственные условия.

А в Сербии недавно вице-премьер-министр страны Александр Вулин вообще заявил, что российские спецслужбы помогали сдерживать многомесячные антиправительственные протесты в Белграде.

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