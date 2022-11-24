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Сербія та Косово домовилися про угоду щодо автомобільних номерів

Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Борель (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Сербія та Косово за європейського посередництва домовилися по угоді щодо автомобільних номерів, щоб уникнути можливої ескалації у прикордонних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

"У нас є угода! Приємно повідомити, що головні переговорники щодо Косова та Сербії за сприяння ЄС домовилися про заходи, щоб уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації їхніх відносин", - зазначив він.

Згідно з угодою, Сербія припинить видачу автомобільних номерних знаків з назвами міст Косова, а Косово припинить перереєстрацію транспортних засобів.

"Я запрошу сторони найближчими днями для обговорення подальших кроків", - додав Боррель.

Суть чергового конфлікту

З 1 листопада у Косові набула чинності заборона на сербські реєстраційні знаки. За новими правилами після 21 квітня 2023 року косовська влада конфіскуватиме автомобілі з сербськими номерами.

У зв'язку з цим у листопаді знову загострилася ситуація, і Сербія перевела армію в режим підвищеної бойової готовності. Лідер косовських сербів Горан Ракіч заявив, що серби вийдуть з усіх інститутів влади Косова, зокрема з органів правосуддя та поліції доти, доки Косово не відкличе рішення про заборону сербських номерів.

Нагадаємо, буквально днями сторони провалили переговори щодо ситуації з автомобільними номерами. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв про готовність задіяти місію KFOR для забезпечення порядку на кордоні Сербії та Косово.

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