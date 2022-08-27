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Сербия согласилась пойти на уступки властям Косово, но при одном условии

Фото: президент Сербии Александр Вучич (flickr by Tib Tib)
Автор: Наталья Юрченко

Сербия готова пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав. Однако Белград требует гарантий от ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича во время обращения.

Лидер страны подтвердил, что Сербия готова подписать с Косово отдельный документ о водительских удостоверений, но это не означает признание независимости.

"Чисто из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить один общий документ, в котором было бы написано о возможности использования прав, выданных в Приштине, но это не означает признание независимости Косово", - заявил Вучич.

При этом в Сербии ждут гарантий со стороны ЕС, чтобы косовские сербы с выданными в Сербии документами могли свободно передвигаться.

Конфликт между Сербией и Косово

Напомним, что 31 июля ситуация в Косово вновь обострилась. Поводом стало требование Приштина получать временные документы для пребывания в стране тем, кто въезжает с сербскими удостоверениями.

Также от граждан требовали заменить их на сербские номерные знаки на знаки Косово.

Позже в Косово перенесли смену сербских номерных знаков и идентификационных карточек до 1 сентября

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КосовоСербияВучич