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Сербия присоединилась к зоне свободной торговли с ЕАЭС

Новости » Политика    25.10.2019 - 21:14
Сербия присоединилась к зоне свободной торговли с ЕАЭС
Фото: Ана Брнабіч (из открытых источников)

Соглашение было подписано в Москве 25 октября

Сербия в пятницу, 25 октября, согласилась присоединиться к зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.

Как сообщается, сегодня премьер-министр Сербии Ана Брнабич во время визита в Москву подписала соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС и его государствами-членами. Согласно заключенному соглашению, Сербия сможет экспортировать в Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кригизстан почти всю продукцию без таможенных пошлин.

Также Сербия будет иметь возможность экспортировать без таможенных сборов 2 тыс. тонн сигарет, 400 тонн коровьего сыра, неограниченное количество овечьего и козьего сыра, а также 90 тыс. литров вина. Однако, по соглашению, для Сербии сохраняется пошлина на вывоз автомобилей.

По словам Брнабич, соглашение о свободной торговле с ЕАЭС не создает никаких проблем в отношениях с Европейским союзом, так как Брюссель подтвердил, что сделка является экономической, а не политической.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация перебросила в Сербию ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С". Российские ракетные комплексы примут участие в совместных учениях Москвы и Белграда. Это первый случай, когда ракетные комплексы РФ участвуют в учениях за пределами страны.

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