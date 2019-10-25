ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сербія приєдналася до зони вільної торгівлі з ЄАЕС

Новини » Політика    25.10.2019 - 21:14
Сербія приєдналася до зони вільної торгівлі з ЄАЕС
Фото: Ана Брнабіч (з відкритих джерел)

Угода була підписана у Москві 25 жовтня

Сербія у п'ятницю, 25 жовтня, погодилася приєднатися до зони вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

Як повідомляється, сьогодні прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч під час візиту до Москви підписала угоду про зону вільної торгівлі з ЄАЕС та його державами-членами. Згідно з укладеною угодою, Сербія зможе експортувати в Росію, Білорусь, Казахстан, Вірменію та Кригизстан майже всю продукцію без митних зборів.

Також Сербія матиме змогу експортувати без митних зборів 2 тис. тонн сигарет, 400 тонн коров'ячого сиру, необмежену кількість овечого та козячого сиру, а також 90 тис. літрів вина. Однак, за угодою, для Сербії зберігається мито на вивезення автомобілів.

За словами Брнабіч, угода про вільну торгівлю з ЄАЕС не створює жодних проблем у відносинах з Європейським союзом, так як Брюссель підтвердив, що угода є економічною, а не політичною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація перекинула до Сербії ракетні комплекси С-400 та "Панцирь-С". Російські ракетні комплекси візьмуть участь у спільних навчаннях Москви та Белграда. Це перший випадок, коли ракетні комплекси РФ беруть участь в навчаннях за межами країни.

Соратника президента Сербії підозрюють у вбивстві лідера косовських сербів Україна та Ізраїль розширять вільну торгівлю на сферу послуг
Новини України СербияЗВТЕАЭС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся