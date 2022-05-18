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Сербия пообещала Украине помочь восстановить разрушенные во время войны города

Фото: президент Сербии Александр Вучич (flickr.com)
Автор: Наталья Юрченко

Сергея готова помочь Украине отстроить города, которые были разрушены во время российского вторжения. Кроме того, страна хочет усилить сотрудничество после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

Отмечается, что президент Сербии Александар Вучич встретился с новым послом Украины Владимиром Толкачем. Глава государства заявил о поддержке Украины, суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что это главные принципы международного права, содержащегося в Уставе Организации Объединенных Наций.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что Сербия предана мирному урегулированию споров и поддерживает все усилия, направленные на переговоры. Он напомнил, что страна приняла много беженцев из Украины, предоставила все права на проживание и разрешение на работу.

Президент пообещал, что Сербия поможет Украине после войны, в частности, на этапе восстановления. По словам Вучича, страны имеют возможности развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, ранее Вучич заявил, что Сербия будет и впредь сопротивляться введению санкций против России.

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