Сербия поднимала истребители из-за неизвестного аппарата в 100 км от столицы
Сербия сегодня, 30 марта, поднимала в небо истребители МиГ-29 из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата над Валево. Этот город расположен примерно в 100 километрах юго-западнее столицы страны Белграда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Сербии.
В ведомстве отметили, что этот аппарат был зафиксирован на высоте 5500 метров над Валево в субботу в 10:39 Силами по контролю и защите суверенитета воздушного пространства страны.
"На основании приказа президента республики и главнокомандующего вооруженными силами Сербии Александара Вучича на дежурство была привлечена пара истребителей МиГ-29", - говорится в заявлении министерства.
Также указывается, что за воздушным пространством продолжали следить ракетные подразделения сил ПВО.
"Во время наведения очередной пары самолетов в зону перехвата цель была утрачена от отражения указателей РЛС. Истребители продолжили полет и обследовали зону согласно процедуре с целью уточнения ситуации", - рассказали в Минобороны Сербии.
Позже военные самолеты вернулись на аэродром базирования.
Напомним, ранее на этой неделе президент Сербии Александар Вучич обнародовал сообщение, где отметил, что страну ждут тяжелые дни и анонсировал вызовы, которые ждут республику в ближайшее время.
Также в середине февраля агентство AP информировало, что Сербия получила очередную партию оружия от своего союзника России, несмотря на международные санкции против Москвы из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
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