Сербия передумала высылать посла Черногории

Белград пересмотрел решение о высылке черногорского посла по принципу взаимности. Ранее Черногория объявила сербского посла персоной нон грата за его слова об объединении стран в 1918 году.

Об этом сербский премьер-министр Ана Брнабич сообщила после встречи с президентом и министром иностранных дел в воскресенье.

Венская конвенция о дипломатических сношениях важна, "но наша дружба с Черногорией важнее", отметила Брнабич.

Она выразила надежду на то, что отмена решения о высылке дипломата "будет истолкована как акт доброй воли", а оба государства продолжат улучшать отношения.

МИД Черногории 28 ноября объявило сербского посла Владимира Божовича персоной нон грата и попросило его уехать из Черногории. Причиной стали его слова о легитимности Скупщины в Подгорице 1918 года.

МИД Черногории указал, что в 2018 году парламент страны отменил решение подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии о ее легитимности унижают черногорский парламент и не соответствуют стандартам дипломатии.

В ответ сербский МИД объявил персоной нон гранта посла Черногории и дал ему 72 часа на выезд за пределы Сербии.

Подгорицкой скупщиной называют собрание народных представителей Черногории в ноябре 1918 года.