Черногория и Сербия выслали послов друг друга

Фото: флаг Черногории (flickr)

Министерство иностранных дел Сербии потребовало от посла Черногории Тарзана Милошевича покинуть страну. Это ответ МИД Сербии на аналогичное решение Черногории в отношении сербского посла.

Решение МИД опубликовали на его сайте.

МИД Черногории 28 ноября объявило сербского посла Владимира Божовича персоной нон-гранта и попросило его уехать из Черногории. Причиной стали его слова о легитимности Скупщины в Подгорице 1918 года.



МИД Черногории указал, что в 2018 году парламент страны отменил решение подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии о ее легитимности унижают черногорский парламент и не соответствуют стандартам дипломатии.



В ответ сербский МИД объявил персоной нон-гранта посла Черногории и дал ему 72 часа на выезд за пределы Сербии.



Подгорицкой скупщиной называют собрание народных представителей Черногории в ноябре 1918 года.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил на должность посла Украины в США Оксану Маркарову.

Напомним, президент подписал указ, которым назначил послом Украины в Мексике Оксану Дромарецкую. Также Зеленский назначил посла на Кипре, которым стал Руслан Нимчинский.