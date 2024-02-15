Сербія отримала чергову партію зброї з Росії, попри міжнародні санкції, - AP

Сербія отримала чергову партію зброї від свого союзника Росії, попри міжнародні санкції проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Президент Сербії Александар Вучич у середу представив російську систему боротьби з дронами для електронного придушення, відому як "Репелент", яка, як він нещодавно сказав, "перебуває в наших руках".
"Це "Репелент". Вона не така потужна, як "Красуха", але чудова", - сказав Вучич, маючи на увазі російську наземну систему радіоелектронної боротьби.
Видання пише, що вантаж прибув до Сербії кілька місяців тому, хоча повітряний простір країни майже повністю оточений країнами-членами НАТО, які погодилися на західні санкції проти Росії.
Сербія є єдиною європейською країною, яка відмовилася приєднатися до санкцій Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну. Це також єдина європейська країна, яка продовжує підписувати угоди про співпрацю з Москвою.
Сербії сказали, що якщо вона хоче вступити в ЄС, вона повинна дотримуватися санкцій.
Більшу частину нещодавно отриманої військової продукції Сербія отримала від Росії. Інші матеріали надходять з Китаю, а також від деяких європейських виробників зброї та літаків.
Торік у серпні під час візиту до столиці Греції Афіни президент Володимир Зеленський провів переговори з Вучичем. Тоді вони обговорили ситуацію в Україні та Косові.
Вучич, у свою чергу, заявив, що Сербія поважає територіальну цілісність України.
Нещодавно Вучич повідомив, що Україна найближчим часом проведе саміт із країнами Західних Балкан.
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