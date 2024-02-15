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Сербия получила очередную партию оружия из России, несмотря на международные санкции, - AP

Архивное фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сербия получила очередную партию оружия от своего союзника России, несмотря на международные санкции против Москвы из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Президент Сербии Александар Вучич в среду представил российскую систему борьбы с дронами для электронного подавления, известную как "Репеллент", которая, как он недавно сказал, "находится в наших руках".

"Это "Репеллент". Она не такая мощная, как "Красуха", но замечательная", - сказал Вучич, имея в виду российскую наземную систему радиоэлектронной борьбы.

Издание пишет, что груз прибыл в Сербию несколько месяцев назад, хотя воздушное пространство страны почти полностью окружено странами-членами НАТО, которые согласились на западные санкции против России.

Позиция Сербии

Сербия является единственной европейской страной, которая отказалась присоединиться к санкциям Европейского Союза после вторжения России в Украину. Это также единственная европейская страна, которая продолжает подписывать соглашения о сотрудничестве с Москвой.

Сербии сказали, что если она хочет вступить в ЕС, она должна соблюдать санкции.

Большую часть недавно полученной военной продукции Сербия получила от России. Другие материалы поступают из Китая, а также от некоторых европейских производителей оружия и самолетов.

Встреча Зеленского с Вучичем

В августе прошлого года во время визита в столицу Греции Афины президент Владимир Зеленский провел переговоры с Вучичем. Тогда они обсудили ситуацию в Украине и Косово.

Учитель, в свою очередь, заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины.

Недавно Вучич сообщил, что Украина в ближайшее время проведет саммит со странами Западных Балкан.

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