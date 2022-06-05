Сербия останется без российской нефти из-за санкций ЕС

Сербия останется без российской нефти из-за эмбарго на импорт, которое ввел Европейский союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское издание N1.
Как заявили в Министерстве горной промышленности и энергетики Сербии, из-за санкций страна не сможет получать российскую нефть по Адриатическому нефтепроводу (JANAF).
"Новый пакет санкций запрещает поставки российской нефти через любой порт, по морю, а нефтяная индустрия Сербии снабжается сырой нефтью, которая доставляется танкерами в порт Омишаль (в Хорватии). Это означает, что больше нет возможности поставить российской нефти на НПЗ Панчево", - отметили в министерстве.
Также сообщается, что Сербии придется искать других поставщиков нефти.
Напомним, на этой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев.
Также сообщалось, что больше всех от этого эмбарго пострадает Словакия.
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