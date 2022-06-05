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Сербия останется без российской нефти из-за санкций ЕС

Фото: эмбарго на российскую нефть затронет Сербию (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Сербия останется без российской нефти из-за эмбарго на импорт, которое ввел Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское издание N1.

Как заявили в Министерстве горной промышленности и энергетики Сербии, из-за санкций страна не сможет получать российскую нефть по Адриатическому нефтепроводу (JANAF).

"Новый пакет санкций запрещает поставки российской нефти через любой порт, по морю, а нефтяная индустрия Сербии снабжается сырой нефтью, которая доставляется танкерами в порт Омишаль (в Хорватии). Это означает, что больше нет возможности поставить российской нефти на НПЗ Панчево", - отметили в министерстве.

Также сообщается, что Сербии придется искать других поставщиков нефти.

Напомним, на этой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев.

Также сообщалось, что больше всех от этого эмбарго пострадает Словакия.

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СербияНефтьСанкции против России