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Сербія залишиться без російської нафти через санкції ЄС

Фото: ембарго на російську нафту торкнеться Сербії (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сербія залишиться без російської нафти через ембарго на імпорт, яке запровадив Європейський союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербське видання N1.

Як заявили в Міністерстві гірничої промисловості та енергетики Сербії, через санкції країна не зможе отримувати російську нафту по Адріатичному нафтопроводу (JANAF).

"Новий пакет санкцій забороняє поставки російської нафти через будь-який порт, по морю, а нафтова індустрія Сербії забезпечується сирою нафтою, яка доставляється танкерами в порт Омішаль (в Хорватії). Це означає, що більше немає можливості поставити російської нафти на НПЗ Панчево", - зазначили в міністерстві.

Також повідомляється, що Сербії доведеться шукати інших постачальників нафти.

Нагадаємо, цього тижня Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.

Також повідомлялося, що найбільше від цього ембарго постраждає Словаччина.

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СербияНафтаСанкції проти Росії