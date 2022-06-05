Сербія залишиться без російської нафти через санкції ЄС

Сербія залишиться без російської нафти через ембарго на імпорт, яке запровадив Європейський союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербське видання N1 .

Як заявили в Міністерстві гірничої промисловості та енергетики Сербії, через санкції країна не зможе отримувати російську нафту по Адріатичному нафтопроводу (JANAF).

"Новий пакет санкцій забороняє поставки російської нафти через будь-який порт, по морю, а нафтова індустрія Сербії забезпечується сирою нафтою, яка доставляється танкерами в порт Омішаль (в Хорватії). Це означає, що більше немає можливості поставити російської нафти на НПЗ Панчево", - зазначили в міністерстві.

Також повідомляється, що Сербії доведеться шукати інших постачальників нафти.