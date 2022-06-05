Сербія залишиться без російської нафти через санкції ЄС

Сербія залишиться без російської нафти через ембарго на імпорт, яке запровадив Європейський союз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербське видання N1.
Як заявили в Міністерстві гірничої промисловості та енергетики Сербії, через санкції країна не зможе отримувати російську нафту по Адріатичному нафтопроводу (JANAF).
"Новий пакет санкцій забороняє поставки російської нафти через будь-який порт, по морю, а нафтова індустрія Сербії забезпечується сирою нафтою, яка доставляється танкерами в порт Омішаль (в Хорватії). Це означає, що більше немає можливості поставити російської нафти на НПЗ Панчево", - зазначили в міністерстві.
Також повідомляється, що Сербії доведеться шукати інших постачальників нафти.
Нагадаємо, цього тижня Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.
Також повідомлялося, що найбільше від цього ембарго постраждає Словаччина.
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