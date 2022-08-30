Сербия опровергла договоренность с Россией об экстрадиции экс-генерала СБУ
Сербия не договаривалась с Россией о выдаче бывшего генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова, которому якобы предложили убежище в обмена на показания против президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Сербии.
По его словам, по мере приближения срока формирования правительства в отношении него усилилась "кампания лжи и нападок".
"Так, было объявлено, что я организую экстрадицию в Россию арестованного гражданина Украины, бывшего генерала украинской разведки Андрея Наумова. Это глупая ложь", - отметил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин..
Он уточнил, что для того, чтобы Наумова экстрадировали в Россию, разбирательство в отношении него должно быть проведено в России, и Москва должна запросить его экстрадицию.
"Я не знаю, есть ли дело против Наумова в России, но знаю, что Россия не запрашивала его экстрадицию", - добавил министр.
Напомним, ранее российское издание The Insider сообщило, что Наумов якобы может получить убежище в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского. Источники отмечали, что его передачей в Москву якобы занимается сербский министр Вулин.
Украинское следствие считает, что бывший генерал мог передать России сведения, необходимые для быстрого захвата Чернобыльской АЭС.
Незадолго до полномасштабного вторжения России Наумов сбежал из страны, но в июне его арестовали в Сербии с крупной суммой наличных и изумрудами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.