Сербия опровергла договоренность с Россией об экстрадиции экс-генерала СБУ

Сербия не договаривалась с Россией о выдаче бывшего генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова, которому якобы предложили убежище в обмена на показания против президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Сербии.

По его словам, по мере приближения срока формирования правительства в отношении него усилилась "кампания лжи и нападок".

"Так, было объявлено, что я организую экстрадицию в Россию арестованного гражданина Украины, бывшего генерала украинской разведки Андрея Наумова. Это глупая ложь", - отметил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин..

Он уточнил, что для того, чтобы Наумова экстрадировали в Россию, разбирательство в отношении него должно быть проведено в России, и Москва должна запросить его экстрадицию.

"Я не знаю, есть ли дело против Наумова в России, но знаю, что Россия не запрашивала его экстрадицию", - добавил министр.