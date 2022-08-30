Сербія спростувала домовленість з Росією про екстрадицію екс-генерала СБУ

Сербія не домовлялася з Росією про видачу колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, якому нібито запропонували притулок в обмін на свідчення проти президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Сербії.

За його словами, у міру наближення терміну формування уряду щодо нього посилилася "кампанія брехні і нападок".

"Так, було оголошено, що я організую екстрадицію до Росії заарештованого громадянина України, колишнього генерала української розвідки Андрія Наумова. Це дурна брехня", - зазначив міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін.

Він уточнив, що для того, щоб Наумова екстрадували в Росію, розгляд щодо нього має бути проведено в Росії, і Москва мала запросити його екстрадицію.

"Я не знаю, чи є справа проти Наумова в Росії, але знаю, що Росія не запитувала його екстрадицію", - додав міністр.