ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сербія спростувала домовленість з Росією про екстрадицію екс-генерала СБУ

Новость на русском →
Белград, Вівторок 30 серпня 2022 19:55
Сербія спростувала домовленість з Росією про екстрадицію екс-генерала СБУ Фото: міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін (mup.gov.rs)
Автор: Ілона Свиридова

Сербія не домовлялася з Росією про видачу колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, якому нібито запропонували притулок в обмін на свідчення проти президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Сербії.

За його словами, у міру наближення терміну формування уряду щодо нього посилилася "кампанія брехні і нападок".

"Так, було оголошено, що я організую екстрадицію до Росії заарештованого громадянина України, колишнього генерала української розвідки Андрія Наумова. Це дурна брехня", - зазначив міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін.

Він уточнив, що для того, щоб Наумова екстрадували в Росію, розгляд щодо нього має бути проведено в Росії, і Москва мала запросити його екстрадицію.

"Я не знаю, чи є справа проти Наумова в Росії, але знаю, що Росія не запитувала його екстрадицію", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше російське видання The Insider повідомило, що Наумов нібито може отримати притулок в Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського. Джерела зазначали, що його передачею до Москви нібито займається сербський міністр Вулін.

Українське слідство вважає, що колишній генерал міг передати Росії відомості, необхідні для швидкого захоплення Чорнобильської АЕС.

Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії Наумов втік з країни, але в червні його заарештували в Сербії з великою сумою готівки та смарагдами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Сербия
NEWS
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні