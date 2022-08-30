Сербія спростувала домовленість з Росією про екстрадицію екс-генерала СБУ
Сербія не домовлялася з Росією про видачу колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, якому нібито запропонували притулок в обмін на свідчення проти президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Сербії.
За його словами, у міру наближення терміну формування уряду щодо нього посилилася "кампанія брехні і нападок".
"Так, було оголошено, що я організую екстрадицію до Росії заарештованого громадянина України, колишнього генерала української розвідки Андрія Наумова. Це дурна брехня", - зазначив міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін.
Він уточнив, що для того, щоб Наумова екстрадували в Росію, розгляд щодо нього має бути проведено в Росії, і Москва мала запросити його екстрадицію.
"Я не знаю, чи є справа проти Наумова в Росії, але знаю, що Росія не запитувала його екстрадицію", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше російське видання The Insider повідомило, що Наумов нібито може отримати притулок в Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського. Джерела зазначали, що його передачею до Москви нібито займається сербський міністр Вулін.
Українське слідство вважає, що колишній генерал міг передати Росії відомості, необхідні для швидкого захоплення Чорнобильської АЕС.
Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії Наумов втік з країни, але в червні його заарештували в Сербії з великою сумою готівки та смарагдами.
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