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РФ может дать убежище экс-генералу СБУ в обмен на показания против Зеленского, - The Insider

Новина українською →
Москва, Вторник 30 августа 2022 11:25
РФ может дать убежище экс-генералу СБУ в обмен на показания против Зеленского, - The Insider Фото: бывший руководитель отдела внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов (Схемы: Коррупция в деталях)
Автор: Руслан Гаращенко

Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого подозревают в госизмене, может получить убежище в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Источники издания в украинских спецслужбах считают, что Наумов мог передать российским спецслужбам сведения, которые позволили российской армии быстро захватить ЧАЭС.

Наумов может принять участие в постановочном суде над президентом Зеленским, который готовят власти России. В замен Москва обещает экс-генералу СБУ убежище. Предполагается, что предатель должен заявить "о геноциде мирного населения Донбасса" якобы по приказу украинского президента.

Вопросом передачи Наумова России, по данным источников издания, занимается министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

Сообщается, что Вулин 23 августа встретился в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. По информации источников, во время беседы стороны затронули эту тему.

Дело Наумова

Наумов до 2018 года возглавлял предприятие, отвечающее за управление имуществом в Зоне отчуждения. Однако позже был назначен начальником отдела внутренней безопасности СБУ.

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину экс-генерал СБУ сбежал из страны, но в июне его арестовали в Сербии с крупной суммой наличных и изумрудами.

Позже ГБР подтвердило информацию о том, что ведет досудебное расследование в отношении Наумова по делу о госизмене. И выясняет, собирал ли он данные о системе безопасности в Чернобыле, работая на АЭС, а затем в СБУ, и передал ли ее России.

Также в конце марта президент Украины Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала, после чего объявил его и еще одного генерала СБУ предателями.

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