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Сербия ограничила въезд в страну на праздники

Белград, Воскресенье 20 декабря 2020 12:33
Сербия ограничила въезд в страну на праздники
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Сербии ограничил въезд в страну на новогодние и рождественские праздники. Мера вступает в силу в понедельник, 21 декабря и продлится до 10 января.

Об этом сообщает Tanjug.

С понедельника в Сербию запрещено въезжать без отрицательного ПЦР-теста или обязательной изоляции. Ограничения относятся как к гражданам Сербии, так и к иностранцам.

"Въезд в страну будет разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста не старше 48 часов, граждане, у которых нет теста, обязаны десять дней находиться в изоляции. Также они могут пройти тестирование в Сербии, и если тест окажется негативным, то 10-дневная изоляция перестанет быть обязательной", - говорится в сообщении.

Напомним, с 24 ноября в Сербии ужесточили карантинные ограничения. В стране запрещены собрания в группах более пяти человек и ограничена работа кафе, ресторанов, клубов и торговых центров.

Кроме того, ранее в Сербии ввели обязательный масочный режим на открытом пространстве, а также запретили собираться группами больше десяти человек.

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