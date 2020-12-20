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Сербія обмежила в'їзд у країну на свята

Белград, Неділя 20 грудня 2020 12:33
Сербія обмежила в'їзд у країну на свята
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів Сербії обмежив в'їзд в країну на новорічні та різдвяні свята. Заборона набуває чинності в понеділок, 21 грудня і триватиме до 10 січня.

Про це повідомляє Tanjug.

З понеділка в Сербію заборонено в'їжджати без негативного ПЛР-тесту чи обов'язкової ізоляції. Обмеження ставляться як до громадян Сербії, так і до іноземців.

"В'їзд в країну буде дозволений тільки за наявності від'ємного ПЛР-тесту не старше 48 годин, громадяни, у яких немає тіста, зобов'язані десять днів перебувати в ізоляції. Також вони можуть пройти тестування у Сербії, і якщо тест виявиться негативним, то 10-денна ізоляція перестане бути обов'язковим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 24 листопада у Сербії посилили карантинні обмеження. У країні заборонені збори в групах більше ніж п'ять осіб і обмежена робота кафе, ресторанів, клубів і торговельних центрів.

Крім того, раніше в Сербії ввели обов'язковий масковий режим на відкритому просторі, а також заборонили збиратися групами понад десять осіб.

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