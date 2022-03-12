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Сербия не намерена вступать в НАТО, - Вучич

Автор: Валерия Полищук

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не намерена вступать в Североатлантический альянс. По его словам, у страны есть армия, которая сможет защитить население страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское издание "Новости".

Напомним, в сентябре прошлого года ситуация на границе между Косово и Сербией обострилась, когда сотни косовских полицейских заняли КПП "Ярине" и "Брняк" и начали принудительно снимать сербские номера с автомобилей, меняя их на косовские и взимая пошлину в 5 евро.

В результате косовские сербы в течение нескольких дней протестовали на пунктах пропуска, а Сербия привела армию в повышенную боеготовность, критикуя "оккупацию" Северного Косово приштинской полицией.

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НАТОСербия