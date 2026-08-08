Сербія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7 серпня вперше за час президентства прибув до Сербії та анонсував важливі переговори на найвищому рівні.

Сьогодні Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді. Лідери провели спільну прессконференцію.

Також Україна та Сербія підписали меморандум про взаєморозуміння .

Документ підписали міністр сільського, лісового та водного господарства Сербії Драган Гламочич та посол України в Сербії Олександр Литвиненко.