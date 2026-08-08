Сербия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи

После переговоров с Вучичем Зеленский сообщил, что Сербия заявила о готовности предоставить Украине пакет гуманитарной помощи.

Она включает в себя помощь для медицинской и энергетической сфер.

Также Зеленский обсудил с сербским лидером двустороннее сотрудничество. В частности, это касается инфраструктуры, безопасности портов и железной дороги, поддержки экономики и создания рабочих мест в Украине и Сербии.

Стороны обсудили и поддержку Украины по пути в Европейский Союз, двустороннюю торговлю и дальнейшее развитие экономического сотрудничества.

Учитель подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН.