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Сербия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи

15:20 08.08.2026 Сб
1 мин
Что будет включать в себя новая помощь?
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Сербия предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи, касающейся медицинской и энергетической сферы.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной прессконференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

После переговоров с Вучичем Зеленский сообщил, что Сербия заявила о готовности предоставить Украине пакет гуманитарной помощи.

Она включает в себя помощь для медицинской и энергетической сфер.

Также Зеленский обсудил с сербским лидером двустороннее сотрудничество. В частности, это касается инфраструктуры, безопасности портов и железной дороги, поддержки экономики и создания рабочих мест в Украине и Сербии.

Стороны обсудили и поддержку Украины по пути в Европейский Союз, двустороннюю торговлю и дальнейшее развитие экономического сотрудничества.

Учитель подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 августа впервые за время президентства прибыл в Сербию и анонсировал важные переговоры на самом высоком уровне.

Сегодня Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. Лидеры провели совместную пресс-конференцию.

Также Украина и Сербия подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали Министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драган Гламочич и посол Украины в Сербии Александр Литвиненко.

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