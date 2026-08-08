Сербія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги

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Сербія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, яка стосується медичної та енергетичної сфер.

Як передає РБК-Україна, пре це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної прессконференції з президентом Сербії Александром Вучичем.

Після переговорів з Вучичем Зеленський повідомив, що Сербія заявила про готовність надати Україні пакет гуманітарної допомоги. Вона включає допомогу для медичної та енергетичної сфер. Також Зеленський обговорив з сербським лідером двосторонню співпрацю. Зокрема це стосується інфраструктури, безпеки портів та залізниці, підтримки економіки та створення робочих місць в Україні та Сербії. Сторони обговорили й підтримку України на шляху до Європейського Союзу, двосторонню торгівлю та подальший розвиток економічної співпраці. Вучич наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України відповідно до Статуту ООН.