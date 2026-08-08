Сербія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги
Сербія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги, яка стосується медичної та енергетичної сфер.
Як передає РБК-Україна, пре це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної прессконференції з президентом Сербії Александром Вучичем.
Після переговорів з Вучичем Зеленський повідомив, що Сербія заявила про готовність надати Україні пакет гуманітарної допомоги.
Вона включає допомогу для медичної та енергетичної сфер.
Також Зеленський обговорив з сербським лідером двосторонню співпрацю. Зокрема це стосується інфраструктури, безпеки портів та залізниці, підтримки економіки та створення робочих місць в Україні та Сербії.
Сторони обговорили й підтримку України на шляху до Європейського Союзу, двосторонню торгівлю та подальший розвиток економічної співпраці.
Вучич наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України відповідно до Статуту ООН.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7 серпня вперше за час президентства прибув до Сербії та анонсував важливі переговори на найвищому рівні.
Сьогодні Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді. Лідери провели спільну прессконференцію.
Також Україна та Сербія підписали меморандум про взаєморозуміння .
Документ підписали міністр сільського, лісового та водного господарства Сербії Драган Гламочич та посол України в Сербії Олександр Литвиненко.