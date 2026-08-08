Сербия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи
Сербия предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи, касающейся медицинской и энергетической сферы.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной прессконференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
После переговоров с Вучичем Зеленский сообщил, что Сербия заявила о готовности предоставить Украине пакет гуманитарной помощи.
Она включает в себя помощь для медицинской и энергетической сфер.
Также Зеленский обсудил с сербским лидером двустороннее сотрудничество. В частности, это касается инфраструктуры, безопасности портов и железной дороги, поддержки экономики и создания рабочих мест в Украине и Сербии.
Стороны обсудили и поддержку Украины по пути в Европейский Союз, двустороннюю торговлю и дальнейшее развитие экономического сотрудничества.
Учитель подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 августа впервые за время президентства прибыл в Сербию и анонсировал важные переговоры на самом высоком уровне.
Сегодня Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. Лидеры провели совместную пресс-конференцию.
Также Украина и Сербия подписали меморандум о взаимопонимании.
Документ подписали Министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Драган Гламочич и посол Украины в Сербии Александр Литвиненко.