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Сербия начала получать российский газ через "Турецкий поток"

Белград, Пятница 01 января 2021 09:45
Сербия начала получать российский газ через "Турецкий поток"
Фото: газопровод (twitter.com NewEurope)
Автор: Анастасия Рокитна

Сербия 1 января 2021 года начала получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, Турцию и Болгарию. Ранее российский газ в республику шел через Украину и Венгрию.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево/Зайчар на границе Болгарии и Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич дал старт запуску поставок. Речь идет о поставках 6 млн куб. м газа в сутки.

Как сообщалось, газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония.

Напомним, Палата представителей Конгресса США снова одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Проект предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Ранее Трамп подписал временный бюджет США, чтобы предотвратить шатдаун после наложения вето на военный бюджет на 2021 год. Американский президент продлил финансирование правительства США до 28 декабря.

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