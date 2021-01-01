Сербія почала отримувати російський газ через "Турецький потік"

Фото: газопровід (twitter.com NewEurope)

Сербія 1 січня 2021 року почала отримувати російський газ по газопроводу "Турецький потік" через Чорне море, Туреччину та Болгарію. Раніше російський газ в республіку йшов через Україну і Угорщину.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Почалося прокачування газу через пункт прийому-здачі газу Киреєво/Зайчар на кордоні Болгарії та Сербії.

Президент Сербії Олександр Вучич дав старт запуску поставок. Мова йде про постачання 6 млн куб. м газу на добу.

Як повідомлялося, газопровід "Турецький потік", по якому російський газ іде через Чорне море в Туреччину і далі на південь Європи, запрацював у січні 2020 року. Першими газ по ньому отримали Туреччина, Болгарія, Греція і Македонія.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США знову схвалила проект оборонного бюджету на 2021 рік. Проект передбачає санкції проти газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Раніше Трамп підписав тимчасовий бюджет США, щоб запобігти шатдаун після накладення вето на військовий бюджет на 2021 рік. Американський президент продовжив фінансування уряду США до 28 грудня.