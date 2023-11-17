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Сербія має намір брати участь у повоєнному відновленні України

П'ятниця 17 листопада 2023 18:22
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Сербія має намір брати участь у повоєнному відновленні України Фото: міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч (twitter.com/sicveO11)
Автор: Валерія Поліщук

Сербія хоче взяти участь у післявоєнному відновленні України.

Про це заявив міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Нещодавно у співпраці з партнерами зі США було висунуто ініціативу про можливу участь сербських будівельних компаній у проєктах із відновлення України. З цього приводу я організував зустріч із сербськими будівельними компаніями, які висловили бажання брати участь у післявоєнному відновленні України", - заявив він.

Весич зазначив, що сербська будівельна і машинобудівна промисловість володіє інженерним потенціалом, робочою силою, механізацією, рекомендаціями та досвідом для участі в дуже складних проєктах, які очікують на Україну після війни.

Міністр наголосив, що Сербія буде і надалі поважати міжнародне право і територіальну цілісність України.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Президент Сербії Олександр Вучич говорив, що Бєлград не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії.

Раніше американські ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону повідомили, що Сербія погодилася чи вже відправила зброю Україні.

Нещодавно прем'єр-міністр Ана Брнабіч заявила, що Сербія готова брати участь у повоєнному відновленні України та підтримувати її європейську інтеграцію, передаючи свій досвід.

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