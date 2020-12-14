Сербия изменила правила въезда для иностранцев

Кризисный штаб Сербии по борьбе с инфекционными заболеваниями предложил изменить правила въезда на территорию страны. Всем въезжающим в Сербию необходимо будет предоставлять отрицательный тест на коронавирус.

Об этом заявила министр труда и социальной защиты Дария Кисич-Тепавчевич, передает издание "Политика".

"Результаты теста на коронавирус необходимо иметь всем иностранным гражданам, начиная с 20 декабря, вероятно, до 10 января", - сообщила она.

При этом министр добавила, что граждане Сербии при въезде в страну также должны будут сдавать тест на COVID-19, чтобы избежать изоляции по приезду.

Отметим, что Министерство здравоохранения Украины отнесло Сербию в "красную зону". По возвращению украинцам необходимо будет находиться на самоизоляции в течении двух недель или в течение суток сделать ПЦР-тест.

Напомним, с 24 ноября в Сербии ужесточили карантинные ограничения. В стране запрещены собрания в группах более пяти человек и ограничена работа кафе, ресторанов, клубов и торговых центров.

Кроме того, ранее в Сербии ввели обязательный масочный режим на открытом пространстве, а также запретили собираться группами больше десяти человек.