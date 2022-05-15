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Сербия будет сопротивляться введению санкций против России сколько сможет, - Вучич

Фото: президент Сербии Александр Вучич (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Сербии намерены сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Хоть Белград терпит от этого большие убытки, однако присоединяться к ограничениям все же не собирается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича в эфире канала Prvа.

"Цена, которую мы платим, огромна, у нас нет выхода на рынок капитала, когда нет доступа к рынку капитала, то невозможно обслуживать наши кредиты... Они говорят: "Вучич анонсирует введение санкций" - нет, мы будем бороться сколько сможем. Мы несем большой вред, но мы ни у кого не просим "спасибо". Мы очень терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна", - заявил Вучич.

Напомним, в конце февраля власти Сербии отказались вводить санкции против России. Вучич тогда пояснил, что официальный Белград якобы поддерживает территориальную целостность Украины, но введение ограничений не отвечает интересам его страны.

При этом недавно в Сербии заявили о намерении уменьшить зависимость от российского газа.

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Российская ФедерацияСербияВучич