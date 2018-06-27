Сербия - Бразилия: онлайн трансляция матча

Трансляция матча Сербия - Бразилия начнется в 21:00 на телеканале Интер

Сербия - Бразилия. Нигерия - Аргентина. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". Сборные Сербии и Бразилии сыграют в третьем туре группы E чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне бразильской команды.

27 июня 21:00

Москва, стадион Спартак

Лишь в последнем туре определятся два участника плей-офф от группы E: Сербия сыграет с Бразилией. Параллельно Швейцария встретится с Коста-Рикой, которая уже потеряла шансы на продолжение борьбы.

Возглавляет группу с четырьмя очками сборная Бразилии, столько же у Швейцарии. Сербия отстает на одно очко и команде необходима победа. Балканская команда тяжело переживает обидное поражение на последних минутах от Швейцарии (1:2).

Бразилия на ЧМ-2018 пока не впечатляет: в первом туре она сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а во втором лишь в добавленное время сумела обыграть Коста-Рику (2:0).

В ближайшем матче у "селесао" не сможет сыграть вингер Дуглас Коста, получивший травму в матче против Коста-Рики.