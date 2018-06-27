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Сербія - Бразилія: онлайн трансляція матчу

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    27.06.2018 - 00:02
Фото: Сербія - Бразилія (https://twitter.com/FSSrbije)
Фото: Сербія - Бразилія (https://twitter.com/FSSrbije)

Трансляція матчу Сербія - Бразилія розпочнеться о 21:00 на телеканалі Інтер

Сербія - Бразилія. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер".  Збірні Сербії та Бразилії зіграють в третьому турі групи E чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні бразильської команди.

27 червня 21:00
Москва, стадіон Спартак

 

Лише в останньому турі визначаться два учасники плей-офф від групи E: Сербія зіграє з Бразилією. Паралельно Швейцарія зустрінеться з Коста-Рікою, яка вже втратила шанси на продовження боротьби.

Очолює групу з чотирма очками збірна Бразилії, стільки ж у Швейцарії. Сербія відстає на одне очко і команді необхідна перемога. Балканська команда важко переживає прикра поразка на останніх хвилинах від Швейцарії (1:2).

Бразилія на ЧС-2018 поки не вражає: в першому турі вона зіграла внічию зі Швейцарією (1:1), а в другому лише в доданий час зуміла обіграти Коста-Ріку (2:0).

У найближчому матчі у "селесао" не зможе зіграти вінгер Дуглас Коста, який отримав травму в матчі проти Коста-Ріки.

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Теги публікації: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Сербия, онлайн, сборная Бразилии, групповой раунд, Футбол онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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