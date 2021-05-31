Сербия с 1 июня смягчает карантинные меры

Так, в Сербии бары, кафе и рестораны смогут работать до полуночи в закрытых помещениях и на открытых площадках.

Ларьки и киоски смогут перейти на круглосуточный режим работы.

При этом кинотеатрам разрешат начинать последний сеанс в 23:00.

Также на научные и профессиональные конференции смогут собирать до 200 участников вместо 100, как это было ранее.