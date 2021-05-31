Сербия с 1 июня смягчает карантинные меры

Правительство Сербии приняло решение смягчить некоторые карантинные ограничения, которые действуют на территории страны для борьбы с коронавирусом. Меры начнут смягчать со вторника, 1 июня.
Об этом заявила министр социальной защиты Сербии Дария Кисич-Тепавчевич, передает сербское издание Pink.
Так, в Сербии бары, кафе и рестораны смогут работать до полуночи в закрытых помещениях и на открытых площадках.
Ларьки и киоски смогут перейти на круглосуточный режим работы.
При этом кинотеатрам разрешат начинать последний сеанс в 23:00.
Также на научные и профессиональные конференции смогут собирать до 200 участников вместо 100, как это было ранее.
Напомним, в Италии в трех регионах ослабили карантин. В частности, отменили действие комендантского часа.
Кроме того, с 5 июня в Нидерландах начнут частично смягчать карантин. В частности, в стране будет разрешено барам и ресторанам работать в закрытых помещениях, а музеям вновь открыться. При этом власти разрешили принимать в гостях четыре человека.
Добавим, что с 1 июня в Малайзии вводят полный локдаун из-за рекордных случаев коронавируса. Он будет действовать по меньшей мере до 14 июня.