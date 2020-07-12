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У Сербії заявили про відновлення діалогу з Косово після 20 місяців перерви

Белград, Неділя 12 липня 2020 16:39
У Сербії заявили про відновлення діалогу з Косово після 20 місяців перерви
Фото: Александар Вучич (flickr.com/nato)
Автор: Дмитро Левицький

Переговори проводяться за посередництва Євросоюзу

Сербія та Косово відновлюють діалог за посередництва Європейського союзу. Перерва у переговорах між Белградом та Приштиною тривала 20 місяців.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич.

За словами Вучича, Белград та Приштина домовилися про теми майбутньої зустрічі в Брюсселі, яка запланована на четвер, 16 липня.

Крім того, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що ЄС виступає за підписання між Сербією та Косово юридично зобов'язуючої угоди про нормалізацію відносин.

Як пояснив Боррель, така угода буде мати вирішальне значення для "кращого майбутнього народів Косово та Сербії", а також для їх європейської перспективи та безпеки й стабільності у регіоні.

Зазначимо, у лютому 1998 року між Сербією та її регіоном Косово спалахнув збройний конфлікт. Бойові дії були ініційовані косовськими албанцями, що прагнули до незалежності Косова і Метохії. 17 лютого 2008 року косовські албанці проголосили Республіку Косово. Україна по цей день не визнає незалежність Косова.

Нагадаємо, у червні Вучич виключав можливість визнання незалежності Косова в обмін на вступ Сербії до Європейського союзу.

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