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У Сербії тисячі людей вийшли на мітинг проти президента

Новини » Політика    06.01.2019 - 08:12
У Сербії тисячі людей вийшли на мітинг проти президента
Фото: протести в Белграді (twitter.com)

Мітингувальники вимагають припинити переслідування опозиції та незалежних журналістів

У суботу, 5 січня, тисячі людей в жовтих жилетах пройшли через центр Белграда в знак протесту проти президента Олександра Вучича і його правлячої Сербської прогресивної партії (СНР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що люди вимагають свободи ЗМІ і припинення нападів на журналістів і опозиційних діячів. Протестувальники під час ходи тримали плакати з написом "Зупини зраду, захисти Конституцію і підтримай народ" і скандували "Вучич злодій!".

Протести, які також були організовані в місті Крагуєвац, були викликані інцидентом, що стався в листопаді, коли опозиційний політик Борко Стефанович був побитий невідомими у місті Крушевац.

Прихильники Альянсу за Сербію, угруповання з 30 опозиційних партій і організацій, кажуть, що Вучич - автократ, а його партія корумпована, що її лідери категорично заперечують.

Вучич раніше заявляв, що не буде схилятися перед вимогами опозиції про проведення виборчої реформи і розширення свободи ЗМІ "навіть якщо на вулиці вийде 5 мільйонів чоловік".

Нагадаємо, 12 грудня 2018 в Сербії в передмісті Белграда невідомі обстріляли і підпалили будинок місцевого антикорупційного журналіста Мілана Йовановича, який розслідував мафіозні схеми.

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