ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сербии сообщили о состоянии президента Вучича

Новости » Общество     17.11.2019 - 16:12
В Сербии сообщили о состоянии президента Вучича
Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Министр здравоохранения сообщил, что состояние Вучича улучшилось

Состояние президента Сербии Александра Вучича улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар, передает агентство агентству Tanjug.

Он отметил, что Вучич имеет хронические, но незначительные проблемы с сердцем. Как передает газета Kurir, Лончар отметил, что врачи рекомендовали президенту сократить объем работы в ближайшее время, чтобы восстановить здоровье.

Напомним, вечером 15 ноября в Сербии срочно госпитализировали президента Александра Вучича из-за проблем с сердцем. Из-за сердечно-сосудистых проблем в пятницу, 15 ноября, сербский лидер был госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Другие детали не раскрываются.

Вучич стал президентом Сербии в мае 2017 года. В апреле Александр Вучич ​ на президентских выборах получил 55,08% голосов избирателей, сообщалось на сайте Центризбиркома Сербии. На втором месте был его соперник Саша Янкович, за которого проголосовали 16,36% избирателей.

Ранее он занимал пост премьер-министра страны и был главой Министерства обороны Сербии с июля 2012-го по сентябрь 2013 года.

Президента Сербии срочно госпитализировали США пригрозили Сербии санкциями в случае покупки российских вооружений
Новости Украины Сербия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь