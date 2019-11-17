В Сербии сообщили о состоянии президента Вучича

Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Министр здравоохранения сообщил, что состояние Вучича улучшилось

Состояние президента Сербии Александра Вучича улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар, передает агентство агентству Tanjug.

Он отметил, что Вучич имеет хронические, но незначительные проблемы с сердцем. Как передает газета Kurir, Лончар отметил, что врачи рекомендовали президенту сократить объем работы в ближайшее время, чтобы восстановить здоровье.

Напомним, вечером 15 ноября в Сербии срочно госпитализировали президента Александра Вучича из-за проблем с сердцем. Из-за сердечно-сосудистых проблем в пятницу, 15 ноября, сербский лидер был госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Другие детали не раскрываются.

Вучич стал президентом Сербии в мае 2017 года. В апреле Александр Вучич ​ на президентских выборах получил 55,08% голосов избирателей, сообщалось на сайте Центризбиркома Сербии. На втором месте был его соперник Саша Янкович, за которого проголосовали 16,36% избирателей.

Ранее он занимал пост премьер-министра страны и был главой Министерства обороны Сербии с июля 2012-го по сентябрь 2013 года.