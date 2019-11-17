ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сербії повідомили про стан президента Вучича

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 16:12
У Сербії повідомили про стан президента Вучича
Фото: Олександр Вучич (predsednik.rs)

Міністр охорони здоров'я повідомив, що стан Вучича покращився

Стан президента Сербії Олександра Вучича покращився. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Златібор Лончар, передає агентство агентству Tanjug.

Він зазначив, що Вучич має хронічні, але незначні проблеми з серцем. Як передає газета Kurir, Лончар зазначив, що лікарі рекомендували президенту скоротити обсяг роботи найближчим часом, щоб відновити здоров'я.

Нагадаємо, увечері 15 листопада в Сербії терміново госпіталізували президента Олександра Вучича з-за проблем з серцем. Через серцево-судинних проблем у п'ятницю, 15 листопада, сербський лідер був госпіталізований у Військово-медичну академію в Белграді. Інші деталі не розкриваються.

Вучич став президентом Сербії в травні 2017 року. У квітні Олександр Вучич на президентських виборах отримав 55,08% голосів виборців, повідомлялося на сайті Центрвиборчкому Сербії. На другому місці був його суперник Саша Янкович, за якого проголосували 16,36% виборців.

Раніше він займав пост прем'єр-міністра країни і був главою Міністерства оборони Сербії з липня 2012-го по вересень 2013 року.

Президента Сербії терміново госпіталізували США пригрозили Сербії санкціями у разі купівлі російських озброєнь
Новини України Сербия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся