В Сербии оценили ущерб от взрывов на артиллерийских складах оружейной фабрики

Ущерб от взрывов на артиллерийских складах оружейной фабрики в городе Чачак , по предварительным данным, составляет от 1,5 до 2 млн евро. Операция по ликвидации последствий взрыва продолжается.

Об этом в обращении к нации сообщил президент страны Александр Вучич, передает novosti.rs .

"По предварительным оценкам ущерб составляет около 1,5-2 млн евро", - сказал Вучич.

Он добавил, что на место взрыва направлены вертолеты для тушения возникшего пожара. "Ожидаем, что операция будет успешно завершена и уже с понедельника производство будет продолжено", - уточнил сербский лидер.

По его словам, ЧП на таких предприятиях "иногда происходят" и для их предотвращения важно соблюдать меры безопасности. "Мы обеспечили безопасность сотрудников предприятия и населения", - добавил он.

Такие вещи происходят, но важны меры защиты на рабочем месте, чтобы мы обеспечили безопасность работников предприятия и населения", - заявил Вучич во время обращения к общественности.