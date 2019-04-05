В Сербии осудили силовиков за убийство журналиста

Фото: суд Белграда (radiosvoboda.org)

Журналиста Славка Чурувия убили по приказу неизвестного человека из высших ступеней власти в 1999 году

Судебный совет Специального суда в Белграде приговорил четырех бывших сотрудников службы Государственной безопасности Сербии к общей сложности 100 годам заключения за убийство журналиста Славко Чурувия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

Славко Чурувия был основателем нескольких сербских изданий демократического направления. Его убили 11 апреля 1999 года.

Прокуратура утверждала, что Чурувия убили по приказу неизвестного человека из высших ступеней власти. Мотивом преступления было стремление ограничить свободу средств массовой информации и сохранить власть. Чурувия открыто критиковал тогдашнего сербского лидера Слободана Милошевича.

По решению суда бывший глава службы Госбезопасности Радомир Маркович был приговорен к 30 годам заключения.

Бывший председатель Белградского центра службы безопасности Милан Радонич также получил 30 лет тюрьмы как соучастник.

Бывших сотрудников службы безопасности Ратко Ромича и Мирослава Курако приговорили к 20 годам тюрьмы. Курако приговор вынесли заочно, поскольку он скрывается от правосудия.

Отметим, заместитель прокурора по организованной преступности Миленко Мандик, который представлял обвинительное заключение, предложил максимальный срок заключения в 40 лет, заявив, что Чурувия умер мученической смертью в борьбе за правду и лучшее будущее.

У Чурувия не было шансов выжить, сказал Мандич, заявив, что тогдашние власти считали его опасным противником.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 февраля 2019 года в Сербии состоялся очередной антипрезидентский митинг, на который вышли несколько тысяч человек. Люди требовали отставки президента страны Александра Вучича.