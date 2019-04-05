ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сербії засудили силовиків за вбивство журналіста

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 14:30
У Сербії засудили силовиків за вбивство журналіста
Фото: суд Белграда (radiosvoboda.org)

Журналіста Славка Чурувия вбили за наказом невідомої людини з вищих щаблів влади у 1999 році

Судова рада Спеціального суду в Белграді засудив чотирьох колишніх співробітників служби Державної безпеки Сербії у загальній складності до 100 років ув'язнення за вбивство журналіста Славко Чурувия. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG.

Славко Чурувия був засновником кількох сербських видань демократичного спрямування. Його вбили 11 квітня 1999 року.

Прокуратура стверджувала, що Чурувия вбили за наказом невідомої людини з вищих щаблів влади. Мотивом злочину було прагнення обмежити свободу засобів масової інформації і зберегти владу. Чурувия відкрито критикував тодішнього сербського лідера Слободана Мілошевича.

За рішенням суду колишній глава служби Держбезпеки Радомир Маркович був засуджений до 30 років ув'язнення.

Колишній голова Белградського центру служби безпеки Мілан Радонич також отримав 30 років в'язниці як співучасник.

Колишніх співробітників служби безпеки Ратко Ромича і Мирослава Курако засудили до 20 років в'язниці. Курако вирок винесли заочно, оскільки він ховається від правосуддя.

Відзначимо, заступник прокурора по організованій злочинності Міленко Мандик, який представляв обвинувальний висновок, запропонував максимальний термін ув'язнення в 40 років, заявивши, що Чурувия помер мученицькою смертю в боротьбі за правду і краще майбутнє.

У Чурувия не було шансів вижити, сказав Мандич, заявивши, що тодішні власті вважали його небезпечним супротивником.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 лютого 2019 року у Сербії відбувся черговий антипрезидентський мітинг, на який вийшли кілька тисяч людей. Люди вимагали відставки президента країни Олександра Вучича.

Владислав Мангер досі без електронного браслета У Хмельницькому отруїлися 24 дитини
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України СербияпреступленияСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся