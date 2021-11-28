В Сербии из-за новых законов тысячи людей устроили протест
В городах Сербии прошли акции протеста против новых законов о референдуме и об экспроприации. Акции привели к блокаде транспорта в городах на несколько часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
В частности, тысячи жителей Белграда, Нового Сада, Крагуевца, Шабца и еще десяти городов в Сербии во время митингов 27 ноября заблокировали мосты и пути.
В Белграде и Новом Саде полиция задержала по меньшей мере десять протестующих. Столкновения спецполиции и граждан завершились без жертв.
Протесты организовали экологические и другие неправительственные организации при поддержке некоторых оппозиционных партий.
Граждане, в частности, возмущены новым законом об экспроприации, который дает возможность государственным органам отобрать частное имущество по цене, которая намного ниже рыночной.
Неправительственные организации и активисты утверждают, что власти таким образом по дешевке предоставляют зарубежным компаниям то, что граждане получали на протяжении десятилетий.