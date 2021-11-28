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В Сербии из-за новых законов тысячи людей устроили протест

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Сербия, Воскресенье 28 ноября 2021 04:59
В Сербии из-за новых законов тысячи людей устроили протест Фото: в Сербии прошли протесты против новых законов (tuzlanski.ba)
Автор: Артур Родивилов

В городах Сербии прошли акции протеста против новых законов о референдуме и об экспроприации. Акции привели к блокаде транспорта в городах на несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, тысячи жителей Белграда, Нового Сада, Крагуевца, Шабца и еще десяти городов в Сербии во время митингов 27 ноября заблокировали мосты и пути.

В Белграде и Новом Саде полиция задержала по меньшей мере десять протестующих. Столкновения спецполиции и граждан завершились без жертв.

Протесты организовали экологические и другие неправительственные организации при поддержке некоторых оппозиционных партий.

Граждане, в частности, возмущены новым законом об экспроприации, который дает возможность государственным органам отобрать частное имущество по цене, которая намного ниже рыночной.

Неправительственные организации и активисты утверждают, что власти таким образом по дешевке предоставляют зарубежным компаниям то, что граждане получали на протяжении десятилетий.

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