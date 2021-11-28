ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Сербії через нові закони тисячі людей влаштували протест

Новость на русском →
Сербія, Неділя 28 листопада 2021 04:59
У Сербії через нові закони тисячі людей влаштували протест Фото: у Сербії пройшли протести проти нових законів (tuzlanski.ba)
Автор: Артур Родивилов

У містах Сербії відбулися акції протесту проти нових законів про референдум і про експропріацію. Акції призвели до блокади транспорту в містах на кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, тисячі жителів Белграда, Нового Саду, Крагуєвца, Шабца і ще десяти міст в Сербії під час мітингів 27 листопада заблокували мости і шляхи.

У Белграді і Новому Саді поліція затримала щонайменше десять протестувальників. Сутички спецполіції та громадян завершилися без жертв.

Протести організували екологічні та інші неурядові організації за підтримки деяких опозиційних партій.

Громадяни, зокрема, обурені новим законом про експропріацію, який дає можливість державним органам відібрати приватне майно за ціною, яка набагато нижче ринкової.

Неурядові організації та активісти стверджують, що влада таким чином задешево надає закордонним компаніям те, що громадяни отримували протягом десятиліть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербия
NEWS
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує