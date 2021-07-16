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В Сербии эвакуируют здания Национального телевещателя. Проверяют минирование

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Сербия, Пятница 16 июля 2021 16:20
В Сербии эвакуируют здания Национального телевещателя. Проверяют минирование Фото: Здания национального телевещателя Сербии эвакуируются из-за предупреждения о минировании (wikimapia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 апреля, было эвакуировано несколько сотен человек, в результате анонимного сообщения о взрывчатках в зданиях Национального телевещателя Сербии. Вокруг зданий патрулируют полицейские и пожарные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на N1News.

Сотрудники государственного телеканала РТС были эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании зданий национального телевещателя.

Правоохранители продолжают обследовать агентство на наличие взрывчатых веществ.

В Сербии эвакуируют здания Национального телевещателя. Проверяют минированиеФото: Здания национального телевещателя Сербии эвакуируются из-за предупреждения о минировании (rts.rs)

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