В Сербии эвакуируют здания Национального телевещателя. Проверяют минирование
Фото: Здания национального телевещателя Сербии эвакуируются из-за предупреждения о минировании (wikimapia.org)
Сегодня, 8 апреля, было эвакуировано несколько сотен человек, в результате анонимного сообщения о взрывчатках в зданиях Национального телевещателя Сербии. Вокруг зданий патрулируют полицейские и пожарные.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на N1News.
Сотрудники государственного телеканала РТС были эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании зданий национального телевещателя.
Правоохранители продолжают обследовать агентство на наличие взрывчатых веществ.
Фото: Здания национального телевещателя Сербии эвакуируются из-за предупреждения о минировании (rts.rs)