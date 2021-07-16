У Сербії евакують будівлі національного телемовника. Перевіряють мінування
Фото: Будівлі національного телемовника Сербії евакуюються через попередження про мінування (wikimapia.org)
Сьогодні, 8 квітня, було евакуйовано кілька сотень людей, внаслідок анонімного повідомлення про вибухівки у будівлях національного телемовника Сербії. Навколо будівель патрулюють поліцейські та пожежники.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на N1News.
Співробітники державного телеканалу РТС були евакуйовані через анонімне повідомлення щодо мінування будівель національного телемовника.
Правоохоронці продовжують обстежувати агентство на наявність вибухових речовин.
Фото: Будівлі національного телемовника Сербії евакуюються через попередження про мінування (rts.rs)