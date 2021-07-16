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У Сербії евакують будівлі національного телемовника. Перевіряють мінування

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Сербія, П'ятниця 16 липня 2021 16:20
У Сербії евакують будівлі національного телемовника. Перевіряють мінування Фото: Будівлі національного телемовника Сербії евакуюються через попередження про мінування (wikimapia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 квітня, було евакуйовано кілька сотень людей, внаслідок анонімного повідомлення про вибухівки у будівлях національного телемовника Сербії. Навколо будівель патрулюють поліцейські та пожежники.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на N1News.

Співробітники державного телеканалу РТС були евакуйовані через анонімне повідомлення щодо мінування будівель національного телемовника.

Правоохоронці продовжують обстежувати агентство на наявність вибухових речовин.

У Сербії евакують будівлі національного телемовника. Перевіряють мінуванняФото: Будівлі національного телемовника Сербії евакуюються через попередження про мінування (rts.rs)

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