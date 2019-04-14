В Сербии демонстранты требовали отставки Вучича

В Сербии около 10 тысяч митингующих вышли на улицы Белграда, требуя свободы средств массовой информации, а также отставки действующего президента Сербии Александара Вучича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, девиз возник после того, как Вучич заявил, что не отреагирует на требования демонстрантов, даже если их выдвинут пять миллионов сербов.

Так, протесты начались после избиения оппозиционера Борко Стефановича. Подозреваемые в нападении были задержаны, но потом отпущены на свободу в связи с недостатком улик.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Сербии - Белграде - участники антипрезидентского митинга в пятницу, 16 марта, вторглись в здание гостелерадио компании РТС.

Как сообщается, демонстранты закидали камнями сотрудников полиции, а после взломали дверь здания сербского гостелевидения, заняв в итоге помещение телерадиокомпании.

Тогда митингующие проводили очередную акцию в поддержку оппозиции и против политики президента Сербии Александра Вучича. Демонстрантов возглавили оппозиционеры Бошко Обрадович и Драган Джилас.