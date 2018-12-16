У Сербії автобус злетів з траси і перевернувся

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В результаті аварії загинули три людини, ще 32 людини постраждали

На півдні Сербії біля містечка Лесковац сьогодні, 16 грудня, автобус з Македонії злетів з траси і перекинувся. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Інцидент стався близько години ночі в неділю. В результаті аварії загинули три людини, ще 32 отримали травми різного ступеня тяжкості. Відзначається, що стан чотирьох потерпілих важкий.

На цьому тижні у Сербії фіксується погіршення погодних умов, країну накрив сніговий покрив. Рух на дорогах країни ускладнений.

Нагадаємо, сьогодні у Швейцарії біля Цюріха пасажирський автобус врізався в стіну, в результаті чого загинула одна людина і ще більше 40 постраждали. Аварія сталася вранці на в'їзді в Цюріх, з невстановленої причини автобус з'їхав з дороги і врізався в стіну. Відомо, що він належить компанії Flixbus і виконував рейс з Генуї в Дюссельдорф.

У Львівській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули чотири людини.