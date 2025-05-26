СЕО "Запоріжсталі" закликав запровадити мораторій на підвищення тарифів вантажних перевезень УЗ

У такій ситуації потрібно запровадити мораторій на підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці", адже через дорогу логістику експорт втрачає сенс.

Він підкреслив, що залізнична логістика є критичною для металургів, адже для виробництва однієї тонни металу потрібно привезти три тонни сировини. А отже, експорт однієї тонни металу – це перевезення чотирьох тонн залізницею.

"Навіть незначне підвищення залізничного тарифу призводить до суттєвого збільшення собівартості нашої продукції, яка стає неконкурентоспроможною на експортних ринках. А в такому разі – експорт втрачає свій економічний сенс", - наголосив очільник "Запоріжсталі".

Як відомо, раніше "Укрзалізниця" запропонувала підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України – зокрема, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а у будівельній асоціації попередили про можливе подорожчання будматеріалів на 15%.

У свою чергу, експерти залізничного ринку заявили, що "Укрзалізниця" має оптимізувати надлишкову інфраструктуру, яка наразі продукує величезні збитки, та перейти до системи тарифоутворення, яка передбачає сплату тільки за наданий обсяг послуг. Зараз, як відомо, УЗ включає до вантажного тарифу весь обсяг збитків, які має.