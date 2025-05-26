СЕО "Запорожстали" призвал ввести мораторий на повышение тарифов грузовых перевозок УЗ

В такой ситуации нужно ввести мораторий на повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці", ведь из-за дорогой логистики экспорт теряет смысл.

Он подчеркнул, что железнодорожная логистика является критической для металлургов, ведь для производства одной тонны металла нужно привезти три тонны сырья. А значит, экспорт одной тонны металла - это перевозка четырех тонн по железной дороге.

"Даже незначительное повышение железнодорожного тарифа приводит к существенному увеличению себестоимости нашей продукции, которая становится неконкурентоспособной на экспортных рынках. А в таком случае - экспорт теряет свой экономический смысл", - подчеркнул глава "Запорожстали".

Как известно, ранее "Укрзализныця" предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины - в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.

В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что "Укрзализныця" должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас производит огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только за предоставленный объем услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем убытков, которые имеет.