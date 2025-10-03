СЕО "Метінвесту" розповів про плани компанії з повоєнного відновлення

"Бізнес "Метінвесту" зазнав величезних втрат, що значно вдарило й по статках мажоритарного акціонера Ріната Ахметова - власника футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк). Найбільші підприємства Метінвесту були розбомблені й виведені з ладу, зокрема й металургійні заводи Маріуполя, що стали одним із перших полів бою. Дохід "Метінвесту" скоротився удвічі, а чисельність персоналу зменшилася до близько 50 тисяч. Десятки тисяч людей втратили роботу на підприємствах Групи; 8 тисяч нині служать у лавах Збройних сил, а 764 працівники загинули", - пише видання.

Попри ці втрати, компанії вдалося зберегти мотивацію тих, хто залишився, каже Риженков. Зараз "Метінвест" є одним із найбільших приватних донорів української армії, а його сталь використовується для укриттів та військового обладнання.

"Працівники відчувають, що вони - частина опору. І вони цим пишаються", - зазначає він.

Він також переконаний, що після завершення війни для відбудови України знадобиться синергія держави, міжнародних партнерів та приватного капіталу. Саме інвестиції бізнесу забезпечать нові робочі місця, розвиток експорту та фінансову стійкість України в післявоєнний період. Приватні компанії будуть локомотивом відбудови України: вони вкладатимуть кошти у відновлення зруйнованих міст, модернізацію промисловості та "зелену трансформацію" виробництва.

"Хтось зруйнував "Азовсталь" - ми побудуємо нову. Рінат Ахметов має значні інвестиції в українській економіці, і він буде серед тих, хто вкладатиме кошти у відновлення. Прогнозую, що після завершення війни він зосередиться на інвестиціях у відбудову України", - каже Риженков.