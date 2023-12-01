СЕО компанії COMFY Ігор Хижняк переміг у номінації "CEO року"

Ігор Хижняк, CEO компанії COMFY, найбільшого ритейлера з побутової техніки та електроніки в Україні, отримав звання "СЕО року". Голосування за кращих керівників компаній та HR-професіоналів відбувалось у рамках Всеукраїнської щорічної премії HR Pro Awards.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Професійне журі премії оцінило прагнення СЕО компанії до побудови здорової сталої системи, що розвивається та дає можливості для розвитку кожному співробітнику.

"Особливостями корпоративної культури COMFY є людиноцентричність та увага до потреб співробітників та клієнтів, акцент на ефективність бізнес-процесів та прозора й чесна комунікація на всіх рівнях", - розповідають в компанії.

Як зазначають в прес-службі, попри всі сучасні виклики, команді під керівництвом Ігоря Хижняка вдалось не лише стабілізувати та відновити повноцінну роботу мережі, а й перейти до активного розвитку.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було відновлено 4 зруйнованих та відкрито 19 нових магазинів COMFY різних форматів по всій Україні, а частка онлайн-продажів перевищила 30%.

Компанія є лідером в сегменті "Побутова техніка та електроніка" за обсягами продажів, з якості сервісу та сум сплачених податків.

Ігор Хижняк приєднався до команди COMFY 2007 року, у 2011 році став операційним директором, а в 2017 році — генеральним директором (CEO) компанії.

За період роботи Хижняка на керівних посадах компанія отримала статус гравця національного масштабу, перейшла до омніканальної бізнес-моделі, провела повний реформат всієї мережі магазинів та продовжує діджиталізацію процесів.

CEO COMFY підтримує українське військо та волонтерський рух з 2014 року та активно залучає команду до проєктів з підтримки захисників та захисниць.

Цьогоріч Всеукраїнська премія HR Pro Awards вже вдруге відзначила командні та особисті досягнення представників HR-професії. 40 експертів оцінювали понад 100 проєктів у 12 різних номінаціях. Серед ритейлерів нагородами також відзначено Fozzy Group та МЕТРО Кеш Енд Кері Україна.